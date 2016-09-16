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    Панков: «Видич – лучший футболист Сербии всех времен и народов»

    Защитник «Урала» Радован Панков вспомнил о сербских защитниках, которые играли в России.

    «Для меня вообще лучший футболист Сербии всех времен и народов – это Неманья Видич. Я с самого детства слежу за его карьерой. Может, он не так ярко выступал именно в России, но после этого он играл в одном из лучших клубов Европы. А как он играл! Мне есть к чему стремиться. Хотя Видич был немного другого плана защитником – сильнее меня, выше. А я, может быть, умнее него на футбольном поле, действую в другой манере», – сказал Панков.

    Полностью интервью можно прочитать на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 17:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      World_football 16 сентября 2016, 20:19

      А об Ивановиче слышал,нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Истинный Армеецц 16 сентября 2016, 18:56

      Коларов, Душан Тадич, Зоран Тошич. не, не слышал?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 18:25

      Он о Драгане Джаиче слышал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Aztec58 16 сентября 2016, 23:44

      Он всю жизнь Црвене Звезде и 53 игры в Бастии. Почему о нем по-умолчанию каждый должен слышать?

      0
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