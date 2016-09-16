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    В УЕФА начали разбирательство против «Легии» и «Боруссии»

    В УЕФА открыли дисциплинарное разбирательство по итогам встречи «Легии» с дортмундской «Боруссией» (0:6). Функционеры организации инкриминированы варшавскому клубу массовые беспорядки на стадионе, использование болельщиками пиротехники, бросание посторонних предметов и проявления расизма. Кроме того, польские фанаты применили перцовый спрей против стюардов и попытались прорваться на гостевой сектор.

    Что касается «Боруссии», то немецкие болельщики использовали пиротехнику и бросание посторонних предметов на поле. Рассмотрение дела назначено на 28 сентября.

    Источник: УЕФА

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    16.09.2016 14:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 сентября 2016, 19:00

      условное наказание германцам, а с полякоми х.з

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