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    Симеоне может покинуть «Атлетико» летом 2018 года

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне договорился о сокращении срока своего действующего контракта с мадридским клубом.

    «Да, это правда, но это ничего не меняет. Команда в порядке, я счастлив находиться здесь, следую за своими чувствами и сердцем. Уверен, что в ближайшие два года мы еще можем продлить контракт», – сказал тренер.

    Напомним, что в марте 2015 года Симеоне подписал соглашение с клубом, которое было рассчитано до окончания сезона-2019/20. Однако, после сокращения срока его действия, специалист сможет покинуть «Атлетико» летом 2018 года.

    Источник: AS

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    16.09.2016 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2016, 15:55

      почему то мне кажется он сменит Маура в МЮ

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