Мутко: «В следующем сезоне уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, когда могут быть внесены изменения в лимит легионеров в российском футболе.

«Лимит на легионеров – это один из элементов развития футбола в стране. Он не нужен будет, когда мы создадим нормальную систему подготовки игроков. Если мы сейчас его отменим, то это ничего не даст. Со следующего сезона мы планируем ряд изменений — в частности по защите доморощенных игроков. Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку», – заявил Мутко.