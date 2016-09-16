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  • Мутко: «В следующем сезоне уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку»

Мутко: «В следующем сезоне уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку»

16 сентября 2016, 13:30
29

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, когда могут быть внесены изменения в лимит легионеров в российском футболе.

«Лимит на легионеров – это один из элементов развития футбола в стране. Он не нужен будет, когда мы создадим нормальную систему подготовки игроков. Если мы сейчас его отменим, то это ничего не даст. Со следующего сезона мы планируем ряд изменений — в частности по защите доморощенных игроков. Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку», – заявил Мутко.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Kulima
1474022052
А в 2018 году начнем детский футбол развивать, за пару месяцев до ЧМ как раз успеем! "Дебилы блять" (с.)
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Dgad
1474024977
В следующем году ты не будешь президентом РФС.
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FanatSerj
1474025310
Опять завтраками кормит, был уже Фурсенко, он уже до 2018 года все перекормил этими завтраками, мы уже чемпионат мира с ним выиграли. Действовать надо сейчас, а не булки мять и бабки отмывать продавая Кокорина из клуба в клуб за бешеные бабки и платить палену Дзюбу сумашедшею зарплату.
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Tri
1474026154
Мутко опять что то мутит... Мутный тип...
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Тraumtanzеr
1474026302
Ну ахуеть теперь, слепой прозрел...
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Kulimen
1474028094
Введите лимит на Мутко, чтобы он мог один день в году на своих должностях находится, а все остальные дни работал грузчиком.
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Kulimen
1474028293
И хули толку? Будут наши в заявке, но не на поле.
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ivanthebest
1474032426
Делайте уже 10+15, самый оптимальный вариант сейчас. Плюс, можно рассмотреть дополнительные бонусы скажем от ТВ выплат, тем командам, в которых в основе играют российские игроки, это гораздо более адекватная мера, чем лимит.
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de bruyne
1474042217
Лучше оставь... так хоть Спартак на время турнирную таблицу возглавить может
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subbotaspartak
1474042873
А я гляжу далеко, Нельзя установить лимит на Мудко?
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