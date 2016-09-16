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    Мутко: «В следующем сезоне уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, когда могут быть внесены изменения в лимит легионеров в российском футболе.

    «Лимит на легионеров – это один из элементов развития футбола в стране. Он не нужен будет, когда мы создадим нормальную систему подготовки игроков. Если мы сейчас его отменим, то это ничего не даст. Со следующего сезона мы планируем ряд изменений — в частности по защите доморощенных игроков. Не исключено, что уберем лимит на поле, но оставим лимит на заявку», – заявил Мутко.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.09.2016 13:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 сентября 2016, 19:21

      А я гляжу далеко,
      Нельзя установить лимит на Мудко?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 сентября 2016, 19:10

      Лучше оставь... так хоть Спартак на время турнирную таблицу возглавить может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 16 сентября 2016, 18:34

      С трудом верится что это правда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 16 сентября 2016, 18:28

      ПИАРИЩЕ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 сентября 2016, 18:26

      ну и правильно, рано или поздно надо свои ошибки исправлять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 сентября 2016, 18:20

      В тексте Мутко не столь категоричен как в заявке, ага, редактор нагнетает, блин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 сентября 2016, 16:27

      Делайте уже 10+15, самый оптимальный вариант сейчас. Плюс, можно рассмотреть дополнительные бонусы скажем от ТВ выплат, тем командам, в которых в основе играют российские игроки, это гораздо более адекватная мера, чем лимит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 16 сентября 2016, 15:56

      хоть что то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 сентября 2016, 15:18

      И хули толку? Будут наши в заявке, но не на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 сентября 2016, 15:14

      Введите лимит на Мутко, чтобы он мог один день в году на своих должностях находится, а все остальные дни работал грузчиком.

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