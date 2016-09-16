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    «Ростов» может лишиться финансирования

    Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование клуба, если он регулярно будет нарушать достигнутые соглашения и не защищать деловую репутацию компании.

    «Группа Агроком» – это коммерческое предприятие, с другой стороны это люди. Если интересы группы будут раз за разом нарушаться, причем необоснованно, то, соответственно, совет директоров может принять решение и прекратить финансирование.

    У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с «Баварией» мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему?

    Спонсорский контракт на сумму 500 млн рублей был подписан на 5 лет, но клуб практически всю эту сумму в прошлом году уже израсходовал. Мы – генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование. При этом, когда идут волнения, клуб делает вид, что не замечает, что происходит. Ситуация достаточно сложная, потому что клуб не предпринимает действий по защите деловой репутации группы», – рассказал генеральный директор компании Сергей Сапотницкий.

    Напомним, «Ростов» на этой неделе стартовал в Лиге чемпионов матчем против «Баварии» (0:5) на выезде.

    Источник: ТАСС

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    16.09.2016 12:13
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +362

      sargassov 18 сентября 2016, 07:02

      Агроком соскочить хочет уже давно с финансирования. Лепет конечно детский, но вряд ли дадут им сделать это

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 16 сентября 2016, 20:10

      Эти футболки были одеты под низом , но они забыли снять майки как это сделал Тарасов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 16 сентября 2016, 16:36

      Сколько тут умных дебилов и большенство от "элитных клубов". А по поводу Ростова: менеджмент очень слабый, команда в ЛЧ надо спонсоров привлекать ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 сентября 2016, 16:09

      Ну на свои карманы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 сентября 2016, 15:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, никто не хочет финансировать порно

      -7
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      Рейтинг: -50

      Зенит Оле Оле Оле 16 сентября 2016, 14:45

      Я тут из тени решил выйти...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит Оле Оле Оле 16 сентября 2016, 14:51

      О,ты свою фотку решил показать?

      4
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      ...
      Рейтинг: -50

      Зенит Оле Оле Оле > Yurok161 16 сентября 2016, 15:42

      Прости за всё Юрко, был не прав...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Зенит Оле Оле Оле 16 сентября 2016, 16:00

      Хорош!!! Спору нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 16 сентября 2016, 16:21

      Помойся и вонять не будет.

      1
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      ...
      Рейтинг: -50

      Зенит Оле Оле Оле > Зенит оле оле ола 16 сентября 2016, 16:54

      не братан, думаю ты примерно так и выглядишь +-

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 16 сентября 2016, 18:54

      Ты настолько к мусорному баку прирос,что своей вони не замечаешь.

      2
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      Рейтинг: +134

      FCQ 16 сентября 2016, 14:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пора уже этот ростов распустить и одной проблемой меньше будет

      -9
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > FCQ 16 сентября 2016, 14:40

      Проблема в России одна-клуб,который проигрывает дворовым командам в еврокубках.

      0
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      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > FCQ 16 сентября 2016, 15:03

      от газмяса больше пользы в европе, чем от спартака

      1
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      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > FCQ 16 сентября 2016, 15:11

      ох какой умник, только твоими мясными мозгами можно до этого додуматься, только твоего мнения никто не будет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > FCQ 16 сентября 2016, 16:01

      Это наша проблема, ты свои решай!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 сентября 2016, 14:36

      "Мы – генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование - 500 млн рублей."

      Иди ты в жопу Саввиди, плять майки он купил и в грудь себя пяткой бьёт. Клуб в ЛЧ и на трансферах в разы больше сам зарабатывает, спонсор-нахлебник. Причем в управлении с какого то перепугу кучу представителей коммерческих организаций, которые твари не могут премиальные заплатить игрокам за прошлый год, а заработанные деньги клуба крутят хрен знает на каких счетах.

      8
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > FanatSerj 16 сентября 2016, 14:42

      Походу не поделились с ним деньгами,вырученными за трансферы.

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > FanatSerj 16 сентября 2016, 14:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты тупой ? Дела не в майках чудо

      -8
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Rzn_za_cska 16 сентября 2016, 15:10

      от что ты тут вылез, иди Гинера обсуждай своего.

      ты в Ростове живешь? ты пять лет ждал когда этот упырь Южную трибуну соизволит построить, которую он снес ?
      Ты знаешь как он женскую гандбольную команду спонсирует? То что он во всеуслышание заявлял на их нарождении.
      О его махинациях с прошлым губернатором и футбольным клубом.
      О том как он убил "СКА" своим спонсорством.
      Вот не знаешь лучше промолчи, за умного сойдешь.

      6
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      Рейтинг: +183

      baslim10z > Rzn_za_cska 16 сентября 2016, 19:09

      Тупой это здесь ты.

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > baslim10z 17 сентября 2016, 17:03

      Иди в школу.дитё

      -1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Rzn_za_cska 28 сентября 2016, 16:02

      для тебя все дети чтоль? :D мозгов у самого нихера нету.

      0
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      Рейтинг: +166

      Ник17 16 сентября 2016, 14:34

      Вы все дурачки, кто из Ростова все в теме. Саввиди ненавидит весь город. Вопрос времени , когда его сольют. Видимо сейчас ведут переговоры с адекватным спонсором иначе Бердыев ушёл бы.

      5
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      Рейтинг: +3557

      Axe111 16 сентября 2016, 14:28

      вылезло школьное у.ё.б.и.щ.е.

      -1
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