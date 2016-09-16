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    «Челси» принимает «Ливерпуль» в центральном матче 5-го тура АПЛ

    В центральном матче 5-го тура английской Премьер-лиги в очном противостоянии сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». По итогам сыгранных туров лондонцы идут на третьей строчке турнирной таблицы, в то время как мерсисайдцы занимают шестую позицию.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00 по мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 21:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +265

      Himik007 16 сентября 2016, 23:36

      По мне Ливепуль не изменен мега мотивация с топами потом усталость и слив очков с Суонси и тд а что буде если еще евро кубки сил не хватит

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > Himik007 16 сентября 2016, 23:38

      Клопу + тактик тренер нужен))Или 2 состав

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 16 сентября 2016, 14:11

      Эй че минусовать то...оформит в млс это я так тип прикололся

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 сентября 2016, 12:40

      Должен быть хороший матч

      0
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 16 сентября 2016, 12:11

      Вперёд Челси

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 сентября 2016, 11:55

      Думал не скажу такого никогда (особенно после финала ЛЧ 04/05), но я за Ливерпуль тут...

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 16 сентября 2016, 11:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дрогба сегодня парочку оформит

      -10
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 16 сентября 2016, 10:26

      YNWA

      -1
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