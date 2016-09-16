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    Журналист: «В киевском «Динамо» не платят зарплаты»

    Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о финансовых трудностях киевского «Динамо». По его словам, в клубе есть задержки по выплате зарплат.

    «В «Динамо» на прошлой неделе выплатили зарплату за июнь. Интересно, команду мотивировали на «Шахтер» (1:1) и «Наполи» (1:2), или финансовое положение клуба налаживается?» – написал Бурбас он в Twitter.

    Напомним, что по итогам 7-ми туров «Динамо» идет на втором месте турнирной таблицы УПЛ.

    Источник: Twitter

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    16.09.2016 09:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57

      Ailend 18 сентября 2016, 03:53

      Не бойсь всего лишь на неделю задержали и уже ныть.. Что б у динамо не было финансов, эт пока мало верится...

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 сентября 2016, 22:45

      Да забыл...........и Спартак Москва , не трогай своим языком.........

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 сентября 2016, 22:35

      Сказки не пиши...........а не Шахтёр проигрывал ли 0 : 6 в лиге чемпионов буквально недавно .......Не пиши ерунды , Динамо Киев и в худшие времена так НИКОГДА , не проигрывало .........Не таким как ты о чём то рассуждать , клоун .

      -1
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      Рейтинг: +57

      Ailend > ВЛАДИВОСТОК 18 сентября 2016, 03:58

      0 - 7 от Баварии

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 16 сентября 2016, 10:56

      Шахтер сильнейший на Украине. Динамо К - это как Спартак М. Имя и история есть, а результатов нет. Ну в случае со Спартаком везде нет результатов ))) А у Киева на европейской арене тишина. Шахта круче.

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      Рейтинг: +57

      Ailend > Алексей1988 18 сентября 2016, 04:01

      ну если уж сравнить с Российскими клубами, то Спартак тут нето. Зенит хорошо в Еврокубках только выделяется. А Динамо с Шахтой почти в 1 "ногу", за последние лет 10.

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