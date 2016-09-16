Журналист: «В киевском «Динамо» не платят зарплаты»

Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о финансовых трудностях киевского «Динамо». По его словам, в клубе есть задержки по выплате зарплат.

«В «Динамо» на прошлой неделе выплатили зарплату за июнь. Интересно, команду мотивировали на «Шахтер» (1:1) и «Наполи» (1:2), или финансовое положение клуба налаживается?» – написал Бурбас он в Twitter.

Напомним, что по итогам 7-ми туров «Динамо» идет на втором месте турнирной таблицы УПЛ.