Журналист: «В киевском «Динамо» не платят зарплаты»

Не бойсь всего лишь на неделю задержали и уже ныть.. Что б у динамо не было финансов, эт пока мало верится...
Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о финансовых трудностях киевского «Динамо». По его словам, в клубе есть задержки по выплате зарплат.
«В «Динамо» на прошлой неделе выплатили зарплату за июнь. Интересно, команду мотивировали на «Шахтер» (1:1) и «Наполи» (1:2), или финансовое положение клуба налаживается?» – написал Бурбас он в Twitter.
Напомним, что по итогам 7-ми туров «Динамо» идет на втором месте турнирной таблицы УПЛ.