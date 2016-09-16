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    Серов: «Премии в «Ростове» еще не выплачивались, но работа идет»

    Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов прокомментировал реакцию СМИ на его недавнее заявление касательно погашения клубом задолженностей перед игроками и тренерским штабом.

    «Может быть, я ошибся в формулировках и оговорился, поэтому, чтобы не вводить в заблуждение публику, хочу дать разъяснение: премии еще не выплачивались — по этому вопросу только готовятся документы.

    «Ростов» готовит соответствующее положение, которое мы пока еще не утвердили. Уже назначено очередное заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено и утверждено положение о выплате премий, после чего погашение этих задолженностей будет осуществлено.

    Заседание назначено на 20 сентября», — сказал Серов.

    Источник: Известия

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    16.09.2016 07:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 16 сентября 2016, 11:17

      "премии в Ростове еще не выплачивались, но держаться там и хорошего настроения игрокам пожелали"

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 16 сентября 2016, 10:51

      Значит деньги с Лиги чемпионов капают, а игроки за просто так бегают?) но это просто реальное неуважение к игрокам. Зато наверно себе уже давно премию подсчитали и выплатили, про себя любимых они никогда не забудут

      5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 сентября 2016, 09:22

      Никак бабки сосчитать не могут - так много никогда не было.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +166

      Ник17 16 сентября 2016, 09:21

      Ростов лучший. Зенька позор России. В западло за них болеть, даже если бы это был единственный российский клуб. Мне реально было бы стыдно быть болельщиком такой команды.

      2
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      Рейтинг: +127

      2238331 > Ник17 16 сентября 2016, 10:28

      Не, вчера они нормально повеселили!))))))))

      1
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      Рейтинг: +166

      Ник17 > 2238331 16 сентября 2016, 10:33

      Вчера да))

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 сентября 2016, 08:32

      Я смотрел как твой "великий" Звенит, наводящий "ужас и страх" на все европейские команды, чуток не усрался с нубами. Ты наверное минуты до 70 обтекал не по детски.

      -1
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      Рейтинг: +127

      2238331 > Зенит оле оле ола 16 сентября 2016, 10:29

      Ростов просто дал Баварии фору 5 мячей перед ответкой!))))))))

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 сентября 2016, 07:47

      Обещанного как известно три года ждут.

      -2
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