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    Брат Месси оказался в центре скандала в Аргентине

    Брат форварда «Барселоны» Лионеля Месси Матиас Месси оказался в центре скандала у себя на родине.

    Как сообщает источник, Матиас недавно предстал перед судом за незаконное хранение огнестрельного оружия. К счастью для 34-летнего Месси, судья решил не давать ход судебному процессу.

    В качестве наказания Матиас Месси в течение года должен отработать по четыре часа в неделю в одном из любительских футбольных клубов Росарио. Также ему запретили принимать наркотики и употреблять алкоголь.

    Источник: Marca

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    16.09.2016 07:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 16 сентября 2016, 10:25

      в России ему бы 7 лет отгрузили)))

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 16 сентября 2016, 09:21

      Он че футболист? Какое отношение имеет данный сайт к этому? Или вам похуй кто там футболитст или кто угодно. Да в рот ебать эту семейку. Пишите новости по делу а не про всяких наркоманов и прочее пиздаблядство. ЗАЕБАЛИ уже с ебанутыми новостями.

      -2
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > VReDNiY 16 сентября 2016, 10:18

      Ты читоооо это же Месси , какой ни какой

      1
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      Рейтинг: +10

      Johnny Mnemo > VReDNiY 16 сентября 2016, 11:22

      Реально все подряд читаешь на всех сайтах, которые открываешь? Или у тебя есть функция фильтра не нужных ТЕБЕ новостей?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > JUVIO 16 сентября 2016, 11:55

      Да похоже что глорья в редакции гнома хватает.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 сентября 2016, 08:55

      В россие такое было все ствалами ходили бы

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 сентября 2016, 08:55

      Вот это жесткий суд, запретили наркотики и алкоголь принимать.

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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 16 сентября 2016, 08:00

      Поймали тебя со стволом и дали наказание отрабатывать в футбольном клубе?Вот значит как можно в футбол пробиться).А раньше ему можно было употреблять наркотики что ли?

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      Рейтинг: +31

      JUVIO > AnTiNeHrEsT 16 сентября 2016, 10:18

      Ну да , у них разрешено

      0
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 16 сентября 2016, 07:59

      Семейка адамсов..

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 16 сентября 2016, 07:24

      А нам то что
      Какое это вообще отношение к футболу имеет

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