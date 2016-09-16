Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

    Благодаря победам «Зенита» и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, на данный момент в активе России 45,332 балла.

    Португалия, идущая на седьмом месте, имеет в своем активе 44,332 балла.

    Напомним, что вчера вечером «Зенит» обыграл на выезде «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а «Краснодар» был сильнее австрийского «Зальцбурга» (1:0).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 сентября 2016, 18:44

      А когда я сказал, что Спартак просадит мне минусов понаставили, ну целый Нострадамус мля..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      rompoliss 17 сентября 2016, 04:18

      Надо заманить Шахтер в рфпл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 сентября 2016, 12:57

      Эх, если бы ещё от француженок не отстать по итогам сезона, больше, чем есть сейчас, то наши вообще с нового сезона могут начать место в ТОП-5 лучших лиг Европы... Вообще огонь!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 16 сентября 2016, 12:30

      Держимся пока!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 16 сентября 2016, 10:54

      Так держать, скоро и Францию догоним такими темпами) хотя зачем эта таблица коэффициентов ... если скоро играть в европе будут по историческому принципу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2016, 10:32

      чего считать сейчас все будет видно весной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 сентября 2016, 09:23

      Если бы Спартак не подвел....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      dimid > ДАША Д 16 сентября 2016, 09:45

      это точно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 сентября 2016, 09:14

      Да уж, для выездного тура очень прилично всё получилось!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 сентября 2016, 09:12

      Пора уже трем командам из России играть в Лиге чемпионов!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      rompoliss > Dimon013 17 сентября 2016, 04:19

      Зенит.ЦСКА.Шахтер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 16 сентября 2016, 08:38

      отлично!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11