Благодаря победам «Зенита» и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Таким образом, на данный момент в активе России 45,332 балла.

Португалия, идущая на седьмом месте, имеет в своем активе 44,332 балла.

Напомним, что вчера вечером «Зенит» обыграл на выезде «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а «Краснодар» был сильнее австрийского «Зальцбурга» (1:0).