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    Шалимов: «Пришлось некоторое время отбиваться, это нормально для выездной игры»

    Исполняющий обязанности главного тренера«Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга» (1:0).

    – Игра получилась сложной, главным образом в связи с тем, что концовку пришлось проводить вдесятером. Пришлось некоторое время отбиваться, это нормально для выездной игры, впрочем, и в меньшинстве у нас временами проходили быстрые атаки пасами на Смолова.

    Первый тайм был неплохой, мы ничего не дали создать «Зальцбургу». В плане обороны сыграли хорошо, в плане атаки были хорошие моменты, а были не очень. В целом доволен результатом, а также тем, как отыграли в плане характера, терпения и самоотдачи.

    – Какое настроение у вас после столь удачного старта на посту исполняющего обязанности главного тренера?

    – После побед всегда хорошее настроение. В футбол всегда играют чтобы выиграть. Если бы пропустили в конце, удовлетворения бы не было.

    Конечно, надо работать еще много над чем, но мы довольны результатом – и тренеры, и игроки, – сказал Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2016 01:00
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