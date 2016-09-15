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  • Луческу: «В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая»

Луческу: «В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая»

15 сентября 2016, 22:47
37

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3). По ходу встречи подопечные Луческу поигрывали со счетом 0:3.

«В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая. Мы начали очень расслабленно, и этим воспользовались соперники, которые начали агрессивно и собрано. Мы легко теряли мячи в середине поля после прессинга, а мы знали и договаривались, что будет такой активный прессинг. Мы были очень расcлаблены, много было невынужденных потерь. Соперник после этого мог спокойно контролировать мяч и, конечно, контратаковать. Потом случилась невероятная ошибка Лодыгина — он отдавал Жиркову, когда тот не готов был принимать мяч, и они начали разбираться, кто виноват и проспали, когда нам забивали. Не пришли в себя после этого шока, практически ничего не создали в первом тайме.

Вроде начали второй тайм получше, но в контратаке отличился Кьяртанссон, затем они забили невероятный штрафной. Пришлось менять нескольких игроков и выпускать более быстрых. Это привело к тому, что мы начали играть быстрее. В такой ситуации один гол может привести к тому, что ты чувствуешь энтузиазм, бежишь вперед, а соперник наоборот потух и мы этим воспользовались. 4:3 – очень хороший результат, но, честно говоря, мы, наверное, его не заслуживали, за исключением последних 15 минут. Эти 15 минут мы имели полное преимущество, имели еще несколько моментов. Это должен быть приличный урок для нас. С другой стороны, хотел похвалить хозяев, которые провели лучшую игру из всех матчей, которые они проводили в квалификации.

Свободный удар? Это скорее было пенальти, а не свободный удар. Он сыграл рукой в своей штрафной», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы
Комментарии (37)
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ГенГриг
1473969526
охренеть. при счете 3-0 плюнул и пошел ужинать и перекурить. прихожу ..... думал у меня глюк. счет 3-4. невероятно. и браво Питер!
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spartach n1
1473969559
Ну это цирк конешна
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cska-62
1473970097
Жаль, что такой матч посмотреть не удалось... Посмотрел обзор... Что стало с Лодыгиным? Раньше он в створе стоял превосходно, и косячил только тогда, когда пытался изображать из себя Нойера? Вот это совершенно непонятно!
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санек26
1473970809
я с 60 той смотреть начал представьте эмоции у меня жена с дочей прибежали с вопросом ЧТО СЛУЧИЛОСЬ и в их присутствии зеня четвертый забил (они все поняли и ушли)
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ВЛАДИВОСТОК
1473971003
Позорная победа.............СУДЬЯ СВОЕЙ ОШИБКОЙ СЛОМАЛ ИГРУ , ОТКУДА ОН ВЗЯЛ СВОБОДНЫЙ В ШТРАФНОЙ ??? Знает наверное только он ........
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Дон Посей
1473971177
вспомнилась игра Камерун-СССР.... Уссаться можно от еврейских артистов - мастерски исполнили! От позорной игры Горгаза шахтёр Луческу отворачивался, был в шоке. Но тут на помощь пришли высшие силы, - под крики "яви нам чудо " Миллер успел убедить офигевших братьев по спорту, что с командой из культурной столицы РФ так поступать нельзя. А процедуру обрезания еврейские мастера до конца не провели, потому что обрезать-та и НЕЧЕГО! Звенит, отращивайте хотя бы у Дзю Бо! С ув.
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Юрий Крутько
1473971278
Умнички и тренер(убыстрил игру заменами), и игроки прибавили по всем компонентам!В итоге-победа в детективном сценарии!Молодцы Питерцы!
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Михас007
1473971959
Молодцы хлопцы,за вас разбил рюмку
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fantom23
1473972349
Красавцы!!!Вытянули матч!
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anri1703
1473986555
Ладыгин уже давно на лавку просится своими косяками
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