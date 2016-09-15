Луческу: «В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3). По ходу встречи подопечные Луческу поигрывали со счетом 0:3.

«В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая. Мы начали очень расслабленно, и этим воспользовались соперники, которые начали агрессивно и собрано. Мы легко теряли мячи в середине поля после прессинга, а мы знали и договаривались, что будет такой активный прессинг. Мы были очень расcлаблены, много было невынужденных потерь. Соперник после этого мог спокойно контролировать мяч и, конечно, контратаковать. Потом случилась невероятная ошибка Лодыгина — он отдавал Жиркову, когда тот не готов был принимать мяч, и они начали разбираться, кто виноват и проспали, когда нам забивали. Не пришли в себя после этого шока, практически ничего не создали в первом тайме.

Вроде начали второй тайм получше, но в контратаке отличился Кьяртанссон, затем они забили невероятный штрафной. Пришлось менять нескольких игроков и выпускать более быстрых. Это привело к тому, что мы начали играть быстрее. В такой ситуации один гол может привести к тому, что ты чувствуешь энтузиазм, бежишь вперед, а соперник наоборот потух и мы этим воспользовались. 4:3 – очень хороший результат, но, честно говоря, мы, наверное, его не заслуживали, за исключением последних 15 минут. Эти 15 минут мы имели полное преимущество, имели еще несколько моментов. Это должен быть приличный урок для нас. С другой стороны, хотел похвалить хозяев, которые провели лучшую игру из всех матчей, которые они проводили в квалификации.

Свободный удар? Это скорее было пенальти, а не свободный удар. Он сыграл рукой в своей штрафной», – сказал Луческу.