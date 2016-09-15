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    Рой Кин: «Особенный – Гвардиола, а не Моуринью»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил свое восхищение главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    «В Манчестере сейчас два тренера. Моуринью считает себя особенным, но я думаю, что особенный Гвардиола.

    Мы и раньше видели хороший старт в исполнении «Сити», но затем команда постепенно сбавляла обороты. Не думаю, что подобное произойдет под руководством Гвардиолы. Хосеп – очень смелый тренер, который постоянно ищет новые вызовы. Не хотел бы оказаться на его пути», – заявил Кин.

    Напомним, что «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы одержал на старте АПЛ четыре победы в четырех матчах.

    Источник: Goal.com

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    15.09.2016 18:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      Lublucalcho 16 сентября 2016, 00:04

      Пока што Маур выглядит исчерпаным. Ничего нового и яркого со старта сезона. Первый серьезный вызов в лице Сити - поражение. А впереди Ливер, Челси... Тоттенхем. Откровенно говоря, не светит ему титул. В Италию ему надо. Снова Интер. Скудетто он там возьмет. Но не АПЛ. Не тот он уже. Я так думаю.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 сентября 2016, 22:47

      пока соглашусь)!на дерби ребят не смог настроить,да и с составом прогадал(

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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 15 сентября 2016, 22:46

      далеко еще свинке до моура, где он работал, в мощной и без него Барсе, и в Баварии, которая при Хайкнесе была просто машиной, а после прихода гвардиолы стала играть в разы хуже, а моур реально особенный, потому, что взять с Порту кубок УЕФА и ЛЧ мало кому по силам, это тебе неи звезд пачками скупать. Да и Интер в те годы был далеко не главным фаворитом ЛЧ, но выйграл.

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 15 сентября 2016, 22:19

      Оба хороших, сильных, харизматичных тренера! В АПЛ вообще в этом сезоне война тренеров! Собрались в одном чемпе такие тренеры, как Пеп, Маур, Конте, Венгер, Раньери, Клопп... Будет жарко и очень интересно!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 15 сентября 2016, 21:43

      Посмотрим в конце года,кто особенный.

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 15 сентября 2016, 20:56

      Особенный только один и это Жозе Моуринью

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 сентября 2016, 19:41

      В интервью двенадцатилетней давности, Жозе, вспоминая о своей работе в Барселоне, с особой теплотой отзывался о Пепе. Дескать завсегда душевно с ним за футбол поговорить можно было. И чем чёрт не шутит, может даже получится из него какой-никакой тренер.

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 15 сентября 2016, 19:21

      Посмотрим что будет после боксинг дэй. В апл очень важно рассчитать силы на всю дистанцию. Моур пока просто опытнее.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 15 сентября 2016, 19:06

      хорошо Хосе начал и в лиге и в чемпе

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