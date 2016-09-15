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    Первый тренер Дзагоева: «Алан пересидел в РФПЛ. Ему нужно уехать в Европу»

    Первый тренер полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Юрий Наниев считает, что его воспитанник должен попробовать свои силы в Европе. Напомним, ранее сообщалось, что за российским хавбеком в матче против «Байера» наблюдали скауты «Вильярреала», «Эвертона», «Шальке» и «Боруссии Д».

    «Хотелось бы, чтобы Алан попробовал свои силы в Европе. Он для этого давно созрел. Даже пересидел в нашем чемпионате. Поэтому у него и нет явного прогресса в последнее время.

    Насколько я знаю, он всегда хотел играть в АПЛ. В детстве так вообще был такой период, когда Алан бредил «Челси». Но сейчас он согласится на предложение от любого европейского клуба — попробовать свои силы. У него есть потенциал, чтобы в чем-то прибавить и не сидеть на лавке в Европе, а приносить пользу команде», — сказал Наниев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 17:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 16 сентября 2016, 14:25

      и сядет он там скамейку запасных

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 сентября 2016, 13:34

      если кто возьмет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 сентября 2016, 11:56

      Нее Гинер не отпустить! Ценный легионер же!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 сентября 2016, 11:26

      нужно пробовать. Иначе зачем тогда вообще играть в футбол?

      1
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      Рейтинг: +302

      mab1011 16 сентября 2016, 07:38

      Мы уже Жиркова отдавали в Европу и кроме записи в трудовой книжке и отполированной лавки Челси -потерянное время. Пусть здесь играет , а не там сидит .
      Чем других туда отправлять, может самому сначала съездить?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 21:02

      Напрасные грёзы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 сентября 2016, 20:49

      да кому он нужен?наши зарплатами разбаловали игроков,да и клубы европейские наши ценники отпугивают

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 19:35

      Пусть пока с конями играет, в Европе он потеряется))

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 18:57

      да он и сам никуда не уйдет, кто ему платить больше будет чем Гинер да и не факт что играть будет просидит пару тройку лет как Жирков и вернется, а тем более перед домашним ЧМ никто из них не рискнет уехать, а то ведь можно и без игровой практики остаться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 сентября 2016, 18:32

      Много таких уезжало,
      Освоились мизеры, мало.
      А ведь каждый в себе был уверен,
      Парой кубковых игр проверен.
      У нас провёл игру, забил гол - и кумир,
      Думай сам Дзагой, а то ведь сольют в сортир.

      -1
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