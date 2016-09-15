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    Еременко: «ЦСКА мог выиграть у «Байера», но не будем наглеть»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выразил мнение, что в прошедшем поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2) московская команда могла одержать победу.

    «В Праге в прошлом году похожий сценарий был: 15 минут они нас валтузили, 2:0 вели. Похожее было ощущение. Но потом вылезли. Тут тоже могли выиграть. Но не будем наглеть. Нормально и так», — отметил Еременко.

    Напомним, что в матче против «Байера» армейцы уступали со счетом 0:2 к 15-й минуте, но еще до перерыва смогли отыграться.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 15:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 сентября 2016, 19:37

      Ерёменко очень добродушный.
      А мы ждали победы.

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 15 сентября 2016, 20:08

      нужно было выигрывать

      2
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      Рейтинг: +147

      udavMike 15 сентября 2016, 18:13

      чудо

      1
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 15 сентября 2016, 18:07

      неожиданный исход)))))Ерёменко если травмируется то хана коням!!!!!

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > mixerson_kb 15 сентября 2016, 22:35

      а ты если отсюда удалишься вообще хорошо будет

      0
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > Rzn_za_cska 19 сентября 2016, 22:08

      удалитесь вы вместе со своим тренером с синдромом дауна)))на кфк играть будете

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 сентября 2016, 18:04

      Ерёменко молодец, носился вчера как оглашенный. Такое ощущение, что ему одному есть что доказывать)) По крайней мере так выглядело вчера. Либо он просто в хорошей форме и всё совпало. Удачи, тем, кто действительно будет рвать жилы!

      5
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 сентября 2016, 17:37

      ну и правильно а то санкции влепят РОССИЯ и так лигу чемпионов выигрывает каждый год

      2
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      Рейтинг: +459

      sour12 15 сентября 2016, 17:36

      по сути счёт по игре даже если учесть ошибки судей с первым голом и везением при рикошете во втором......с другой стороны если бы не было очень тяжёлых моментов где тащил невозможное Игорь, при более надёжной и спокойной игре обороны можно было говорить о том что должны были побеждать...

      3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 15 сентября 2016, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      радуйтесь что отскочили

      -5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 сентября 2016, 17:08

      Ты можешь и слегка и понаглеть. Остальные пусть играть научатся, так как ты, для начала...

      7
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      Рейтинг: +1811

      gor77 15 сентября 2016, 16:53

      Нормальный старт! Теперь надо терпеть, т.к. начались игры на два фронта! Удачи!!!

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