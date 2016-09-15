Новый президент УЕФА Чеферин посетит в конце сентября Крым

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что новый глава УЕФА Александер Чеферин посетит полуостров в ближайшее время.

«Сегодня утром отправили поздравление Чеферину с победой на выборах. Как можно скорее ждем его в гости или сами приедем – на следующей неделе обсудим этот вопрос. Ждем Чеферина на один из туров крымского чемпионата в конце сентября – начале октября, чтобы показать, как у нас все устроено. Такие договоренности были ранее.

Надеемся, что нас услышат и будут содействовать развитию футбола в Крыму», – сказал Ветоха.