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    Новый президент УЕФА Чеферин посетит в конце сентября Крым

    Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что новый глава УЕФА Александер Чеферин посетит полуостров в ближайшее время.

    «Сегодня утром отправили поздравление Чеферину с победой на выборах. Как можно скорее ждем его в гости или сами приедем – на следующей неделе обсудим этот вопрос. Ждем Чеферина на один из туров крымского чемпионата в конце сентября – начале октября, чтобы показать, как у нас все устроено. Такие договоренности были ранее.

    Надеемся, что нас услышат и будут содействовать развитию футбола в Крыму», – сказал Ветоха.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2016 15:07
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