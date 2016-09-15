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    УЕФА не имеет претензий к «Зениту» и «Локомотиву» по финансовому fair play

    «Зенит» и «Локомотив» выполнили все обязательства перед УЕФА по теме финансового fair play. Об этом по итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    «В целом, рабочий исполком состоялся; особенность в том, что заседание прошло под председательством нового президента. В остальном, обсудили вопросы проведения евротурниров, выслушали небольшой, но очень интересный доклад по финансовому fair play: сделали выводы по доходам, по выплатам. Отметили большой разрыв между большими и маленькими клубами. Говорили обо всех клубах, в том числе о наших: «Зенит» и «Локомотив» выполнили все обязательства по этому вопросу, которые на себя взяли», – сказал Мутко.

    Напомним, что за нарушения ФФП «Локомотив» в 2015 году был оштрафован на 5 миллионов евро (из них 3,5 условно). «Зенит» получил штраф в размере 12 миллионов в 2014 году.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2016 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 сентября 2016, 17:51

      Теперь давайте на сэкономленные в 2016 году 5 млн. евриков купим нормального напа.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 сентября 2016, 14:52

      конечно локо выполнил если после ниасса не кого толком не купили

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