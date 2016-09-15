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  • Симонян: «Российским клубам надо попадать в финал ЛЧ и ехать в Киев»

Симонян: «Российским клубам надо попадать в финал ЛЧ и ехать в Киев»

15 сентября 2016, 14:21
12

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.

«Надо попадать в финал Лиги чемпионов и ехать в Киев! Мне не хотелось бы, чтобы у наших болельщиков, которые захотят посетить этот матч, возникли проблемы. Но кто знает, как поведут себя хозяева и местные болельщики. Единственное, что хочу сказать: если бы финал проходил в России, у нас бы проблем не возникло и приехали бы украинцы.

Киев – достойный вариант для проведения финала Лиги чемпионов. Они проводили финал чемпионата Европы. Украина – футбольная страна», — сказал Симонян.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Симонян Никита
Комментарии (12)
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juvseriy
1473940022
Маразм уже прет
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cska-62
1473940700
Представляю себе картину: Май 2018 года, Киев, в финале Лиге Чемпионов встречаются ЦСКА и московский «Спартак», город оккупирован болельщиками красно-синих и красно-белых… Президенту России докладывает министр обороны: « Товарищ Верховный Главнокомандующий! Все проблемы с неадекватным соседом решены с помощью футбольных болельщиков, танки не потребуются! О, спорт, ты – мир!»
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zagrizlik
1473944629
С такими как ты и мутко попадём,только в ваших мечтах.
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ivanthebest
1473948285
ЛЧ тем и отличается что в финал на дурачка не заедешь... В ЛЕ ещё куда ни шло, нет нет, да и заходят, но ЛЕ это не ЛЧ и близко и увидеть наш клуб в финале я думаю не представляется возможным ещё минимум лет 10. Это если система начнёт верно выстраиваться, если нет, то возможно и никогда...
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qweewqqweewq
1473954229
Интриган
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iuda
1474011332
Склероз сильно прогрессирует!
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+50/-50
1474044387
Владимир Семёнович Высоцкий по этому поводу сказал бы следующее: "Агрессивный, бестия, чистый фараон Ну. а где агрессия, там мне не резон..."
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Ailend
1474233525
спс Симоняну за норм слова, без какого либо сарказма. А по поводу участия российского клуба в финале.. все в их руках. А по поводу болельщиков незн.. Я по крайней мере вижу изредка людей со своими авто из России в Украине и по крайней мере норм все себя ведут. К тому же на футб. стадионе явно не мало полицаев будет. В общем доживем увидем.
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