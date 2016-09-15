Симонян: «Российским клубам надо попадать в финал ЛЧ и ехать в Киев»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.

«Надо попадать в финал Лиги чемпионов и ехать в Киев! Мне не хотелось бы, чтобы у наших болельщиков, которые захотят посетить этот матч, возникли проблемы. Но кто знает, как поведут себя хозяева и местные болельщики. Единственное, что хочу сказать: если бы финал проходил в России, у нас бы проблем не возникло и приехали бы украинцы.

Киев – достойный вариант для проведения финала Лиги чемпионов. Они проводили финал чемпионата Европы. Украина – футбольная страна», — сказал Симонян.