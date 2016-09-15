Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «Реалу» по силам стать первой командой, выигравшей ЛЧ два раза подряд»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от волевой победы над «Спортингом» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба.

    «Немного больно играть против этой команды и забивать в ее ворота, но сегодня я защищаю цвета «Реала». Я люблю этот клуб, он в моем сердце, но играть против «Спортинга», в котором я вырос, было очень непросто. Эта команда всегда будет четко придерживаться плана на игру. Ее тренер очень умен, и он знает, как осложнить жизнь. «Спортинг» был близок к победе над нами.

    Мы понимали, что защищаем титул. Все команды будут изо всех сил стараться нас обыграть. Мы были готовы к такому. Мы намерены сохранять спокойствие и все делать правильно, а также верить, что нам по силам вновь взять трофей. Если у «Реала» все получится, то он станет первой командой, выигравшей турнир два года подряд в эру Лиги чемпионов», – подчеркнул Роналду.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2016 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 сентября 2016, 00:09

      В группе первое место займи сначала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 16 сентября 2016, 09:30

      Пока никому не удавалось, даже имея более стабильную игру на протяжении нескольких сезонов. Тем она и прекрасна, Лига Чемпионов, что никогда не знаешь, как сложится следующий матч.
      P.S. Снова увидим: Реал, Бавария, Барселона и Атлетико? У кого какое мнение?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 сентября 2016, 18:45

      Могут и победить, всего-то делов,
      Не напороться на Ростов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 сентября 2016, 18:37

      Правило показывает,что команда выигравшая в прошлом сезоне,следующий проваливает со свистом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 15 сентября 2016, 18:06

      Ну если с группы выйдете, то тоды да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 15 сентября 2016, 18:02

      На тоненького вырвали победу у Спортинга, а если бы это была Бавария или Барса??? Как бы им отгрузили 2 мяча за 1,5 минуты???Надо прибавлять, тогда и уже разговаривать о победе в турнире!(при всём моём уважении к Королевскому клубу!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      киришанин 15 сентября 2016, 17:24

      Эта Лига Чемпионов непредсказуема как никогда))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 15 сентября 2016, 17:17

      Реалу все по силам пока я в нем)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 15 сентября 2016, 14:55

      не праздновать гол на последней минуте матча - респект

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 сентября 2016, 14:09

      Нормальное интерьвью, без закидонов и понтов, красавчик!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11