Матч за Суперкубок УЕФА-2018 пройдет в Эстонии

Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2018 году. Как сообщает итальянское издание SNAI, встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в в столице Эстонии Таллине.

Стоит отметить, что стадион «А. Ле Кок Арена», на котором состоится поединок, вмещает порядка 15 000 зрителей. Это будет рекордно низкая аудитория для матча за Суперкубок УЕФА за всю историю проведения турнира.

Напомним, ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.