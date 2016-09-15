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    Матч за Суперкубок УЕФА-2018 пройдет в Эстонии

    Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2018 году. Как сообщает итальянское издание SNAI, встреча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в в столице Эстонии Таллине.

    Стоит отметить, что стадион «А. Ле Кок Арена», на котором состоится поединок, вмещает порядка 15 000 зрителей. Это будет рекордно низкая аудитория для матча за Суперкубок УЕФА за всю историю проведения турнира.

    Напомним, ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет в Киеве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 13:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1191

      ttter 19 сентября 2016, 23:09

      Ддддддааа!!! К нам приехал праздник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Мудакам 15 сентября 2016, 22:59

      подвалило!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 15 сентября 2016, 22:12

      Это будет самый медленный матч в истории :)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:18

      УЕФА оказывает поддержку странам сопредельным с Россией, ага, так сказать футбольно-политическая солидарность со странами "санитарного кордона". Антанта, понимаешь...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 сентября 2016, 17:08

      УЕФА вообще уже трахнулись со своей инициативой... Мало того что стадик далеко не новый и прямо скажем так себе, так ещё и вместимость всего 15к... Кто туда попадёт? Всякие биберы, хэмилтоны и прочие миллионеры... А простой народ называется смотри по тв и не парься...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ivanthebest 15 сентября 2016, 20:16

      Реально собирался поехать на матч?

      -1
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      Рейтинг: +39

      susanin62 > ivanthebest 16 сентября 2016, 19:47

      Даже не 15, а 9500.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 сентября 2016, 16:46

      ебанулись. там зрители подойдут через неделю после матча

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      Рейтинг: +862

      Jack24 15 сентября 2016, 15:51

      у меня во дворе коробка есть, давайте лучше там проведем

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Alekandr 4 октября 2016, 12:01

      ну хотя бы бомжами не пахнет

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      Рейтинг: +84

      FANS86 15 сентября 2016, 14:12

      Бред

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