Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент ФФУ: «Финал ЛЧ-2018 навсегда войдет в историю Украины»

    Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко поделился эмоциями от получения права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве.

    «Сегодня произошло невероятное событие, которое будет навсегда вписано в историю нашего государства! Нам удалось сделать то, что для большинства стран невозможно! Киев в 2018 году примет финал Лиги чемпионов! Я безумно счастлив этому достижению, ведь это впервые в нашей истории! В непростых условиях, в которых мы все находимся, нам удалось сделать сумасшедший шаг вперед. Этот путь был очень непростым, но результат того стоит. Однозначно!

    Огромное спасибо президенту Петру Порошенко за то, что он оказал максимальную помощь, поддержал во всех проблемных ситуациях и искренне переживал перед вынесением решения! Огромное спасибо всем, кто был задействован в подготовке необходимой документации и сопровождал этот проект с самого начала!

    Сегодня мы еще раз доказали, что украинцы достойны лучшего. Мы сделаем все, чтобы этот финал стал образцовым», – написал Павелко на своей странице в Facebook.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2016 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 16 сентября 2016, 15:45

      Павелко, что ты несёшь? Роль поросенко никакая. Ныне могие решения в мировом и европейском спорте согласуются с вашингтоновским обкомом. Там сказали в 2018 в Киеве- значит в Киеве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2016, 17:33

      Это будет финал на том стадике, который во время майдана был обоссан и обрыган истинными патриотами с кастрюлями на безмозглых головах??? тю, всё в норме!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 15 сентября 2016, 14:39

      наверное перенесут матч из Киева в Симферополь, предложив УЕФА помочь вернуть Крым Украине)))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Montenegro88 15 сентября 2016, 13:54

      Беднейшая страна! куда лезет... Все боится что о ней позабудут!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Montenegro88 15 сентября 2016, 13:53

      Ахахахахха наспешил, вы политики партии великой незалежной вошли уже в историю, как бесподобные и глупцы и воры! А народ все молчит, но время придет и настанет пизд...ц все парашам, утыркам баптистам и всяческому сброду и еще самому тупому человеку планеты мэру КИЭВА

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Montenegro88 15 сентября 2016, 17:29

      +

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11