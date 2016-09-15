Колосков: «Финал ЛЧ-2018 в Киеве? Ничего страшного, бывали ситуации и похуже»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит проблем в посещении российскими болельщиками финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который пройдет в Киеве.

«Ничего страшного не будет. Бывали и похуже ситуации. Были тяжелые отношения с Турцией. Если наши болельщики будут вести себя нормально, лояльно и не будут лезть на рожон, Киев тоже не заинтересован в скандалах.

Решение по части рекомендаций за МИД, не за РФС, но никакого риска, я думаю, нет, они умеют обеспечивать безопасность», – сказал Колосков.