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    Колосков: «Финал ЛЧ-2018 в Киеве? Ничего страшного, бывали ситуации и похуже»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не видит проблем в посещении российскими болельщиками финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который пройдет в Киеве.

    «Ничего страшного не будет. Бывали и похуже ситуации. Были тяжелые отношения с Турцией. Если наши болельщики будут вести себя нормально, лояльно и не будут лезть на рожон, Киев тоже не заинтересован в скандалах.

    Решение по части рекомендаций за МИД, не за РФС, но никакого риска, я думаю, нет, они умеют обеспечивать безопасность», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    15.09.2016 12:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 21:55

      Как раз Киев в скандалах и заинтересован.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 16 сентября 2016, 08:44

      О чем так все волнуются о финале ЦСКА-Бавария?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > kimi2005 17 сентября 2016, 02:11

      Да неь волнуются как будто там будут российский и украинский клуб

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 15 сентября 2016, 14:09

      "Если наши болельщики будут вести себя нормально, лояльно и не будут лезть на рожон" Когда он это говорил не смеялся ли часом?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      mam4 15 сентября 2016, 13:02

      Мы все равно туда не попадем

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