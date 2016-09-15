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    Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Первое место продолжает удерживать Аргентина. На второй строчке списка значится сборная Бельгии, а Германия поднялась на одно место и теперь замыкает тройку лучших национальных команд. Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге.

    Рейтинг ФИФА:
    1 (1). Аргентина — 1646 очков
    2 (2). Бельгия – 1369
    3 (4). Германия – 1347
    4 (3). Колумбия – 1323
    4 (9). Бразилия – 1323
    6 (5). Чили – 1284
    7 (6). Португалия – 1228
    8 (7). Франция – 1188
    9 (12). Уругвай – 1173
    10 (11). Уэльс – 1161…
    38 (38). Россия — 685

    Источник: ФИФА

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    15.09.2016 11:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 сентября 2016, 14:00

      Всего лишь 1000 очков от первого места )))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 сентября 2016, 12:17

      Всё ниже и ниже. Такими темпами к ЧМ с учётом 2 лет товарняков (которые по этому рейтингу практически ничего не стоят) скатимся вообще в 5-6 десяток.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 сентября 2016, 11:52

      И что характерно - среди топ-стран прослеживаются старые имперские связи...Одним на своей родине делать нехер , кроме как мяч гонять, другим надо выкачанные природные ресурсы отмывать и приумножать, играя в FIFA, только не на компе....

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 сентября 2016, 11:46

      В первой пятерке половина Южной Америки

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      Рейтинг: +751

      justozavr 15 сентября 2016, 11:46

      постоянство признак мастерства! Респект!

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