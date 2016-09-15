«Атлетико» сократил срок контракта с Симеоне

«Атлетико» пересмотрел условия контракта с главным тренером Диего Симеоне. Срок соглашения сокращен на два года и теперь истекает в 2018 году.

Данное решение было принято по просьбе самого аргентинского специалиста. Помимо этого руководство «матрасников» увеличило зарплату Симеоне, который теперь является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Симеоне хочет в ближайшие годы сменить клуб и попробовать себя в другом чемпионате.