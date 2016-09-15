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    «Атлетико» сократил срок контракта с Симеоне

    «Атлетико» пересмотрел условия контракта с главным тренером Диего Симеоне. Срок соглашения сокращен на два года и теперь истекает в 2018 году.

    Данное решение было принято по просьбе самого аргентинского специалиста. Помимо этого руководство «матрасников» увеличило зарплату Симеоне, который теперь является самым высокооплачиваемым тренером в чемпионате Испании.

    Ранее сообщалось, что Симеоне хочет в ближайшие годы сменить клуб и попробовать себя в другом чемпионате.

    Источник: AS

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    15.09.2016 08:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 17 сентября 2016, 00:01

      неожиданно если честно, атлетико и симеоне созданны друг для друга

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 16 сентября 2016, 22:03

      Венгера сменит видимо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      acergu 15 сентября 2016, 12:20

      Он уже сам сказал, что он хочет сменить клуб, поэтому чтобы неустойку не платить, сократили до 18 г

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 сентября 2016, 11:15

      Зачем менять? Не очень понимаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 сентября 2016, 11:13

      Жалко любой клуб, куда бы он ни ушел со своим антифутболом! Будут в 10 защитников играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 10:51

      Собрался значит Диего поменять обстановку. Ну удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 сентября 2016, 10:23

      впервые слышу о сокращениях контракта)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > ПФК ЦСКА Моscow 15 сентября 2016, 12:14

      Нормальная практика: пересмотр по взаимному соглашению сторон.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 10:17

      сократили срок после подачи аппеляции, а потом на удо пойдет в условный в Челси или МЮ

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 15 сентября 2016, 10:10

      Готовится к уходу.

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 15 сентября 2016, 09:48

      Возьмёт "Тоттенхэм", т.к. остальные "блатные" клубы в АПЛ уже расхватаны. И, скорее всего, до 18-го года.

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