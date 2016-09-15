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    Изображение Газзаева появится на новом стадионе ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что новый стадион клуба будет украшен изображениями личностей, которые оставили в истории клуба значимый след. Так, в скором времени на арене появится фотография Валерия Газзаева.

    «Валерий Георгиевич — одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба», – заявил Гинер.

    ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза брал Кубок России, дважды – Суперкубок, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2016 06:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 сентября 2016, 10:09

      Гинер хитрый если Газзаева выберут в РФС то он тут же поставит его изображение на самое почетное место, а так еще не известно надо или нет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 сентября 2016, 09:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фотография?
      А почему не статуй?!

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 15 сентября 2016, 09:37

      ЗАСЛУЖИЛ !!!

      5
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