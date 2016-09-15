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    Вернблум: «Дерьмовый первый тайм. Не понимаю, как удалось забить дважды с такой игрой»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

    «Мы сыграли отвратительный первый тайм, просто дерьмовый. У нас ничего не получалось, они забили нам два гола… А потом счет стал 2:2. Честно, я не до конца понимаю, как нам удалось забить дважды при такой слабой игре. Но это были два классных гола, несмотря ни на что. Второй тайм мы провели гораздо лучше. Играли качественнее и могли забить и третий мяч, но не повезло.

    Какие мысли пронеслись в голове при счeте 0:2? Что дело – дрянь. В начале игры «Байер» «душил» нас своим прессингом, мы же долго вкатывались в игру. По сути, мы начали играть только при счете 0:2, такого не должно быть. Мы рассчитывали с первых секунд реализовывать свой план на матч, а получилось, что ничего не могли сделать с хозяевами. Хорошо, что в итоге все кончилось благополучно. 2:2 – хороший результат для нас. Если бы вы спросили меня до матча, я бы сказал, что согласен на такой исход. Но начинать матч с 0:2 все-таки нельзя. Повторюсь, наше счастье, что даже по такой игре мы смогли забить два отличных гола, а затем и выровнять игру. В Москву мы летим в целом с чувством удовлетворения результатом.

    Спасения Игоря сегодня были очень кстати. Это то, чего мы всегда ждем от него в сложных матчах, и то, что он всегда показывает, доказывая, что он вратарь мирового класса. Нам повезло с таким голкипером и с таким капитаном», – сказал Вернблум.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 01:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 15 сентября 2016, 10:56

      да с такой тупоголовой защитой Игорь, бедняга, до конца карьеры пропускать будет. В защите просто днище, ниже уже некуда. Если бы не Игорь, сыграли бы не лучше Ростова, только те с Баварией играли

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:24

      Молодец. Честно и откровенно!

      3
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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 сентября 2016, 05:52

      УВАЖУХА К ТЕБЕ Вернблум!!! Всё больше и больше!!!
      НАСТОЛЬКО ВСЁ РАЗЛОЖИЛ ПО ПОЛОЧКАМ!! И НАЗВАЛ ВСЁ СВОИМИ ИМЕНАМИ!!!

      3
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      Рейтинг: +390

      fantom23 15 сентября 2016, 04:30

      Снова наших засудили,но хоть ничейку выгрызли!

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 сентября 2016, 02:59

      Как пропустили, так и забили.....

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > prtcs 15 сентября 2016, 03:37

      ну не скзал бы...баер 1й гол забил из за 3х ошибок судей на линии и за воротами, при передаче был дважды оффсайд, а так же рукой он направил мяч...даже если не учитывать явный второй оффсайд , рука измнила полёт мяча ...или на оборот если не учитывать руку, после касания игрока который явно не был в пассивном оффсайде там был 2-3 метроый оффсайд как его можно было не заметить? ну, а второй мяч...чудесный рикошет, что здесь поделаешь такое случается со всеми....а вот цска очень классные мячи забил....удивила игра ионова у него был большой КПД мало потерь и много обострения...и пас его на Дзагу был просто шикарный.

      7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > sour12 15 сентября 2016, 08:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У вас всегда есть отмазки

      -6
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > С-Пб on-line 15 сентября 2016, 11:17

      Да ты потому что ебло не видишь очевидного и не хочешь признавать это

      4
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > С-Пб on-line 15 сентября 2016, 12:55

      Да какие тут отмазки? тут факты, первый гол оффсайд метровый!

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 15 сентября 2016, 02:12

      Все верно, Блум.

      3
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