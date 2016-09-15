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    Зидан: «Это «Реал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (2:1). Оба гола мадридцы забили в концовке встречи.

    «Это «Реал», и мы знаем, что можем изменить положение вещей за одну минуту. Игроки приложили огромные усилия и были вознаграждены», – сказал Зидан.

    Также он прокомментировал выход на замену Альваро Мораты и Хамеса Родригеса, которые организовали победный гол.

    «Иногда нужно вносить изменения, и мы все сделали правильно. Если делаешь замену, то на это должна быть какая-то причина. В этот раз все сработало хорошо», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    15.09.2016 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2016, 08:57

      Воротчик конечно у португальцев руки-штанга-банка!

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