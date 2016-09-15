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    Широков: «Не читайте об антирекорде Акинфеева. Он никоим образом не виноват»

    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков в эфире канала «Матч ТВ» оценил игру армейцев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

    «Судя по тому, как начался матч, ЦСКА можно поздравить. В отличие от первых 35 минут, второй тайм команда провела достаточно неплохо. Здорово, что собрались.

    Игорь, как всегда, выдал отличную игру. Спас ребят в нескольких моментах, дал команде возможность вернуться в игру, а команда это с успехом сделала.

    Антирекорд Акинфеева? Не читайте об этом. Он никоим образом не виноват в пропущенных мячах.

    По ходу игры был отрезок, когда появилось ощущение, что «Байер» может воспроизвести счет вчерашнего матча «Бавария» – «Ростов», однако Игорь отлично отыграл эти минуты и несколько раз выручил команду», – сказал Широков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 00:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 сентября 2016, 12:32

      Полностью согласен с Романом. По количеству игр в ЛЧ и ЛЕ Игорь превзошёл легендарного Р.Дасаева (у которого никто не считал пропущенные мячи).Кстати и по количеству сухарей(246) Игорь установи
      рекорд!

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 15 сентября 2016, 11:29

      Вы меня извените, но если Игнашевич и Березуцкий дальше будут так защищаться, то Акинфеев каждый год будет номинирован на лучший сейв сезона! А потом ещё будет номинация сейв с добивания! Это как так нужно обороняться, что бы у вратаря было к 25 минуте первого тайма 4 сейва и 2 пропущенных мяча (первый с оффсайда, ладно)! Я уважаю Сергея и Василия, но Леонид Викторович пора защиту омолаживать, скорости не те уже! Лучше бы вы взяли Ивана у Ростова, а не Зенит! В играх сборной перед Евро говорили Вам, Игнашевич смотрится медленно на фоне Березуцкого даже, он не успевает! Но когда я увидел последние игры сборной, то тут уж извените, Новосельцев, Семёнов, Кудряшов в сравнении с Василием это просто Усэйны Болты!!! Слуцкому надо срочно начинать что-то придумывать с изменением центра обороны, а эти пускай уже тренировать начинают!

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 15 сентября 2016, 07:47

      а кто должен выручать массажист команды ? 'это его работа и за это ему платят

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 сентября 2016, 02:57

      Спасибо Игорю.....

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 сентября 2016, 01:02

      Да какой антирекорд - рекорд столько матчей сыграть в ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 сентября 2016, 00:33

      Да

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 15 сентября 2016, 00:27

      Согласен с Ромой - Игорь тем сейвом практически перевернул игру. Настоящий капитан

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