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    Лига чемпионов. «Реал» вырвал победу у «Спортинга», «Боруссия» Д уничтожила «Легию»

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в родных стенах обыграл «Спортинг» со счетом 1:1. За португальцев гол забил Бруно Сезар в начале второго тайма, а в самой концовке встречи Криштиану Роналду и Альваро Мората принесли своей команде победу.

    В другой встрече этой группы «Боруссия» Д отправила в ворота «Легии» шесть безответных мячей.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

    Реал (Испания) – Спортинг (Португалия) – 2:1 (0:0)
    Голы    : 0:1 – Сезар, 48; 1:1 – Роналду, 89; 2:1 – Мората, 90+3.

    Легия (Польша) – Боруссия Д (Германия) – 0:6 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гетце, 7; 0:2 – Папастатопулос, 15; 0:3 – Бартра, 17; 0:4 – Геррейро, 51; 0:5 – Кастро, 76; 0:6 – Обамеянг, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2016 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 15 сентября 2016, 07:09

      Реал каброны))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 15 сентября 2016, 00:13

      )))))))))))))))))))))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 15 сентября 2016, 00:09

      Хамес сегодня отработал на 120%, очень впечатлительная игра Колумбийского Марихуамеса..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 сентября 2016, 23:57

      Дортмунд в поряде,или после ухода Саламыча Легия поплыла?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 14 сентября 2016, 23:51

      под вопросный ХАМЕС тебе спас ПЕРЕС. так что не стоит его продавать.если в первом тайме так играли бы пеzдулей не получили бы.или сливочные обиделись.С победой РЕАЛ HALA MADRID)))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 23:43

      Спортингу чуть-чуть не фартануло! Могли бы быть сенсацией тура даже с ничьей

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Фан666 14 сентября 2016, 23:57

      Это точно!Слава Богу Реал отскочил))

      0
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