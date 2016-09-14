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    Глушаков не принял участие в тренировке «Спартака». Маурисио вернулся в общую группу

    «Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга». На следующий день после воскресного победного матча с «Локомотивом» (1:0) Массимо Каррера не предоставил футболистам «Спартака» выходного.

    В сегодняшней тренировке не принял участия Денис Глушаков. У полузащитника диагностировано микроповреждение мышц бедра. А защитник Евгений Макеев пока продолжает работать по индивидуальному плану. Но в числе тех, кто тренировался в общей группе, можно было увидеть бразильского защитника Маурисио.

    Матч 7-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится 16 сентября. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.09.2016 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      Srres 15 сентября 2016, 11:50

      Всем здоровья!!!

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 14 сентября 2016, 19:31

      Блин, да когда же эти микротравмы бесконечные у каждого второго прекратятся? Что за фигня происходит? Игроки Спартака поочередно постоянно травмируются. Я понимаю, это профессиональный спорт. Но не так же часто. Похоже медслужба команды и (или) тренеры по физподготовке явно недорабатывает. И так у красно-белых скамейка запасных небольшая, а уж игроков, реально решающих итог встречи вообще можно по пальцам одной руки пересчитать. Маурисио вообще по первой встрече не впечатлил. Скорее насторожил. Возможно просто не адаптировался еще...

      -3
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      Рейтинг: +3689

      lordmrv > oyabun 14 сентября 2016, 20:41

      Вспомни Промеса, по первым играм тоже не впечатлил.

      3
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