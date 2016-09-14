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    «Боруссия»М недовольна отказом «Манчестер Сити» провести матч на два часа раньше

    Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль выступил с критикой в адрес руководства «Манчестер Сити», которые отказались пойти немцам навстречу и провести перенесенный матч группового этапа Лиги чемпионов на два часа раньше запланированного.

    «Что-то говорит мне о том, что они могли бы пойти нам навстречу. Нас и так очень огорчает тот факт, что все наши болельщики уехали домой. Теперь у нас появились проблемы в плане организации. Нам нужно брать билеты на другой самолет, бронировать гостиницу еще на одну ночь. Все очень сложно», – заявиль Эберль.

    Источник: Bild

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    14.09.2016 18:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 сентября 2016, 23:32

      Не по мужски поступают.Уважать надо интересы соперника!

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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 сентября 2016, 19:13

      сити капитально прогружают

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