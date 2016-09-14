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    «Крылья Советов» и «Терек» оштрафованы за неявку футболистов на флеш-интервью

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие дисциплинарные решения вынесены по итогам 6-го тура чемпионата России.

    «Мы рассмотрели случай в перерыве матча ЦСКА«Терек»: игрок «Терека» не вышел на обязательное флэш-интервью. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Такое же нарушение произошло в матче «Ростов»«Крылья Советов», один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту. За это «Крылья Советов» оштрафованы на 50 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 17 сентября 2016, 09:11

      ГИБДД отдыхает

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