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    Газзаев: «Я не согласен с теми, кто говорит, что Россия – нефутбольная страна»

    Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев прокомментировал слова Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна. Также Газзаев заявил, что хочет занять должность, чтобы изменить российский футбол.

    «Мне хочется что-то изменить, потому что я вижу, что нет изменений, ничего нет. Мне хочется изменить футбол, мне хочется, чтобы нашим футболом все гордились. Я не согласен с теми, кто говорит, что у нас нефутбольная страна. Тогда давайте мы забудем обо всех традициях и нашей истории! Мы дважды были олимпийскими чемпионами, были бронзовыми призерами чемпионата мира, выигрывали чемпионат Европы, были призерами чемпионата Европы, два наших клуба выиграли Кубок УЕФА. Да, небольшие достижения у российского футбола, но они есть. Если не помнить о традициях, то можно говорить о том, что мы – нефутбольная страна, а чтобы она была футбольная, нужно выстроить систему управления и развития. Мы все очень много говорим, но никто ничего делает», – заявил Газзаев.

    Отметим, что выборы главы РФС состоятся 24 сентября. Среди претендентов, помимо Газзаева, действующий глава организации Виталий Мутко, а также Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.

    Источник: Интерфакс

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    14.09.2016 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 18:27

      А спрашивает тебя кто?
      Мутко в пальто?
      Об этом судить не вам,
      А по всей стране пацанам

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 16:43

      Ой Валера зря ты такое сказал... Ведь стадо баранов считает, что у нас топовая сборная, которая должна выигрывать все и везде (не знаю почему, видимо считают, что у нас 5 месси и 6 роналду на поле).

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 14:50

      Сборная России ничего не выиграла, успехом считается попадание в финальную частьЧМ или ЧЕ. И с каждым годом всё хуже и хуже. Своих футболистов почти уже нет. Дожили до того, что такие очень средние игроки как Ерохин в сборную вызываются. Раньше таких игроков как Есипов, Веретенников, Харлачев не шибко к сборной привлекали. Школы восстанавливайте, а не стадионы зща безумные деньги стройте. Всеравно сейчас их заполнять некем.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > vvv246 14 сентября 2016, 17:03

      "Не так обосрался" звучит очень оптимистично! Для Ростова хороший, но не для сборной же.

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