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Операционный тур ФИФА положительно оценил подготовку России к ЧМ-2018

14 сентября 2016, 13:53

Очередной операционный тур ФИФА на стадионы, строящиеся к чемпионату мира-2018, выявил положительную динамику, а также обозначил цели и задачи на оставшийся период подготовки. В этот раз представители объединенной команды посетили пять из 12 арен, которые готовятся принять главные футбольные матчи четырехлетия.

«В целом, визит прошел хорошо. Мы посмотрели стадионы, познакомились с ходом строительства, обратили внимание на такие функциональные аспекты арен как движения клиентских групп внутри и вокруг стадионов. Кроме того, у нас была возможность взглянуть на подготовку городов к чемпионату мира в целом, обсудить отдельные нерешенные вопросы с руководством регионов.

Успех проведения матча чемпионата мира, как паззл, складывается из маленьких деталей большого целого. Важно, чтобы все составляющие в итоге собрались воедино в нужный момент. Поэтому наша задача – убедиться, что все имеющиеся недочеты выявлены и что все участники процесса подготовки понимают, сколько времени у них есть на то, чтобы завершить необходимые работы», – заявил директор Департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
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