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  • Симонян: «Чеферин, в отличие от ван Прага, хорошо относится к России»

Симонян: «Чеферин, в отличие от ван Прага, хорошо относится к России»

14 сентября 2016, 12:55

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал избрание нового президента УЕФА Александра Чеферина. По словам Симоняна, новый президент УЕФА хорошо относится к России.

«Сложно, конечно, сейчас сказать, какие будут первые действия с приходом Чеферина на этот пост, это, пожалуй, может сказать только он сам. Но Чеферин, в отличие от ван Прага, хорошо относится к нам, поэтому можно сказать, что выборы сложились в нашу пользу тоже, ведь мы именно этого кандидата поддерживали», – заявил Симонян.

Источник: Р-Спорт
Весь мир Симонян Никита
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