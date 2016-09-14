Симонян: «Чеферин, в отличие от ван Прага, хорошо относится к России»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал избрание нового президента УЕФА Александра Чеферина. По словам Симоняна, новый президент УЕФА хорошо относится к России.

«Сложно, конечно, сейчас сказать, какие будут первые действия с приходом Чеферина на этот пост, это, пожалуй, может сказать только он сам. Но Чеферин, в отличие от ван Прага, хорошо относится к нам, поэтому можно сказать, что выборы сложились в нашу пользу тоже, ведь мы именно этого кандидата поддерживали», – заявил Симонян.