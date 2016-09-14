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Расходы на чемпионат мира-2018 увеличены на 1,4 миллиарда

14 сентября 2016, 12:16
7

Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года увеличены на 1,4 миллиарда рублей.

Расходы на реализацию программы увеличились с 618 миллиарда 265,6 миллионов до 619 миллиардов 670,5 миллионов рублей. Согласно документу, 331 миллиард 279 миллионов будет выделено из федерального бюджета, 92 миллиарда 212,2 миллиона – из региональных бюджетов, 196 миллиардов 179,3 миллиона – юридическими лицами.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (7)
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Barsuk52
1473846181
это ни что
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Фан666
1473846335
По-любому надо ещё увеличивать! Каждый месяц! А то всем не хватит!
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Kulimen
1473847115
Я б офигел, если бы было наоборот...расходы сократились и эти деньги вернули в федеральный и региональный бюджет, и лицам, которые эти налоги платили.
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андрей андреев
1473847890
Кто то дачу не достроил?
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Молчуновский
1473848100
"Друзья мои! Ну не могу же я положить столько денег себе в карман. Нет, бл., могу и положу", - сказал Мудко.
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Андрей32
1474223351
Расходы на пенсии, зарплаты учителям и врачам, строительство детских садов, школ и больниц уменьшены на 1,4 миллиарда
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qweewqqweewq
1474406095
'это не цифры
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