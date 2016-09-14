Расходы на чемпионат мира-2018 увеличены на 1,4 миллиарда

Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года увеличены на 1,4 миллиарда рублей.

Расходы на реализацию программы увеличились с 618 миллиарда 265,6 миллионов до 619 миллиардов 670,5 миллионов рублей. Согласно документу, 331 миллиард 279 миллионов будет выделено из федерального бюджета, 92 миллиарда 212,2 миллиона – из региональных бюджетов, 196 миллиардов 179,3 миллиона – юридическими лицами.