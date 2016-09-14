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    Перед матчем «Крылья Советов» и ЦСКА выступят «Бурановские бабушки» с песней про ЧМ-2018

    Перед матчем 7-го тура Чемпионата России «Крылья Советов»ЦСКА в чаше стадиона «Металлург» выступит музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки». Они исполнят новую песню, посвященную чемпионату мира по футболу 2018.

    Помимо премьерной композиции коллектив исполнит свой хит, с которым они выступили на конкурсе «Евровидение» в 2012-м году и заняли второе место. Услышать и увидеть выступление можно за полчаса до начала матча. Напомним, что игра «Крылья Советов» – ЦСКА состоится 18 сентября в 18:15.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    14.09.2016 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Макс В 15 сентября 2016, 21:01

      отстой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 сентября 2016, 13:28

      Пойду посмотрю

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 сентября 2016, 13:13

      Лучше бы они за Кс сыграли,а то дела совсем плохи

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 сентября 2016, 12:59

      Как это на Бомбардире фотки Бурановских бабушек нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 14 сентября 2016, 12:12

      бабульки живут футболом

      -1
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