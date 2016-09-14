Энрике: «Месси – это футбол, а Иньеста уникален. Андрес всему научился у меня»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:0).

«Мы играли на очень высоком уровне. Это был прекрасный вечер для болельщиков «Барселоны».

Месси – это футбол. Мы бы поступили не слишком мудро, если бы чинили ему препятствия. Он величайший игрок всех времен.

Иньеста уникален. Мы были партнерами по команде, так что всему, что он знает, он научился у меня», – сказал Энрике.