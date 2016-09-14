Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике: «Месси – это футбол, а Иньеста уникален. Андрес всему научился у меня»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:0).

    «Мы играли на очень высоком уровне. Это был прекрасный вечер для болельщиков «Барселоны».

    Месси – это футбол. Мы бы поступили не слишком мудро, если бы чинили ему препятствия. Он величайший игрок всех времен.

    Иньеста уникален. Мы были партнерами по команде, так что всему, что он знает, он научился у меня», – сказал Энрике.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 00:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 14 сентября 2016, 10:47

      Ого.. Вот его поперло, че зп фигня? Иньеста один из лучших полузащитников в мире, если не лучший... Чего это он раскударкался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      B-E-S 14 сентября 2016, 08:20

      Скромненько так ))) Го вообще я думаю это он шутки ради так сказал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 сентября 2016, 02:29

      Если ты играл как иньеста ты бы давно золотой мяч получал бы... просто внаши дни игра нечего не решаешь и прически и голоса людей... а так бы пирло хави иньеста роббен и тд без мечя точно не остались бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 14 сентября 2016, 01:04

      иньеста лучше, энрике

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11