Чемпионшип. «Ньюкасл» не оставил шансов «КПР» и другие результаты

В матче седьмого тура Чемпионшипа «Ньюкасл» забил «КПР» шесть безответных голов. Дважды отличился Джонджо Шелви, по разу забили Айозе Перес, Киран Кларк, Александр Митрович и Грант Хэнли.

В других встречах тура «Престон» разгромил «Кардифф», «Фулхэм» и «Бертон» сыграли вничью, «Шеффилд Уэнсдэй» одолел «Бристоль», «Брайтон» обыграл «Хаддерсфилд», «Вулверхэмптон» крупно уступил «Барнсли», «Дерби» проиграл «Ипсвичу», «Лидс» справился с «Блэкберном», «Норвич» переиграл «Уиган», «Рединг» и «Бирмингем» голов не забили.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 7-й тур

Куинз Парк Рейнджерс – Ньюкасл – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Шелви, 12; 0:2 – Перес, 30; 0:3 – Шелви, 48; 0:4 – Кларк, 56; 0:5 – Митрович, 63; 0:6 – Хэнли, 79.

Престон – Кардифф – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кларк, 36; 2:0 – Робинсон, 41; 3:0 – Хьюджил, 88.

Фулхэм – Бертон – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ирвин, 51; 1:1 – Сессеньон, 90.

Шеффилд Уэнсдэй – Бристоль Сити – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Абрахам, 33; 0:2 – Абрахам, 39; 1:2 – Флетчер, 52; 2:2 – Бэннэн, 75; 3:2 – Ли, 90.

Удаления: Хатчинсон, 59 – О’Нил, 61.

Брайтон – Хаддерсфилд Таун – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нокерт, 80.

Вулверхэмптон – Барнсли – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Хурихейн, 73; 0:2 – Хэммилл, 83; 0:3 – Янко, 85; 064 – Бредшоу, 90.

Дерби – Ипсвич – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Вэрни, 53.

Лидс – Блэкберн – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 65; 1:1 – Эмнис, 77; 2:1 – Бартли, 86.

Норвич – Уиган – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мерфи, 3; 2:0 – Мерфи, 11; 2:1 – Гомес, 72.

Рединг– Бирмингем – 0:0 (0:0)

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