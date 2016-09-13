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    Лига чемпионов. «Наполи» обыграл киевское «Динамо», «Бенфика» и «Бешикташ» сыграли вничью

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома проиграло «Наполи» – 1:2. Счет открыл Денис Гармаш, однако два точных удара Аркадиуша Милика принесли неаполитанцам три очка.

    В другой встрече этой группы «Бенфика» и «Бешикташ» разошлись миром – 1:1.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 1-й тур

    Динамо (Украина) – Наполи (Италия) – 1:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Гармаш, 26; 1:1 – Милик, 36; 1:2 – Милик, 45.

    Удаление: Сидорчук, 68 – нет.

    Бенфика (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Серви, 12; 1:1 – Таалиска, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 23:46
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