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    Кононов попрощался с «Краснодаром» и его болельщиками

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов обратился к клубу, руководству и болельщикам.

    «Прежде всего хочу выразить огромную благодарность руководству клуба и в первую очередь его президенту Сергею Николаевичу Галицкому за то, что дали мне возможность в течение трех лет руководить командой. Были созданы все условия для комфортной работы и достижения результата, в моем распоряжении были очень сильные футболисты, и каждый год в «Краснодаре» мы вместе стремились прогрессировать. Но современный футбол таков, что редко когда удается пройти весь сезон стабильно, у любой команды бывают как взлеты, так и спады. Это неизбежно, и наш коллектив не был в этом плане исключением. Однако мы всегда справлялись с трудностями, вместе преодолевали спады и добивались результата.

    В этом сезоне я лично поставил для себя, как для тренера, максимальную задачу – быть в числе двух первых призеров чемпионата России и завоевать место в Лиге чемпионов. К сожалению, на данный момент команда с данной задачей не справляется, но я уверен, что «Краснодар» продолжит двигаться к этой высокой цели под руководством того специалиста, который придет мне на смену и достигнет ее. Президент клуба, который вкладывает большие средства и всю свою душу в любимое детище, вне всякого сомнения этого достоин. И я искренне желаю, чтобы следующий тренер «Краснодара» пошел дальше меня в плане результатов.

    Огромное спасибо всем болельщикам, мы с командой ощущали их поддержку с первого до последнего дня моей работы в клубе. Спасибо всем футболистам, с которыми я работал, за их доверие и понимание, за наши совместные победы и достижения. Спасибо всему тренерскому составу и персоналу клуба за высокий профессионализм.

    Хочу, чтобы все успехи, которых мы добились вместе в ФК «Краснодар», остались в прошлом, а впереди бы команду ждали более высокие рубежи и по-настоящему большие трофеи. Это были три самые счастливые года моей жизни, и я благодарен за них всем, кто работал вместе со мной», – сказал Кононов.

    Напомним, сегодня специалист подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Шалимов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    13.09.2016 23:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 15 сентября 2016, 00:54

      Отставка Кононова - полная для меня неожиданность. И в составе - не потеряли, и вышли в групповой этап Л Е. Но видимо, владельцы команд смотрят на тренеров, как на волшебников. А это - не так. Кто следующий?

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 14 сентября 2016, 21:14

      Печально это не то слово...Но,видимо,пришло время перемен.И вообще, изнутри всегда виднее...

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 18:30

      Я был на игре в Краснодаре,
      Ты далеко не бездарен,
      Алень тебя сможет понять,
      Хреново в ходу всё менять.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 14 сентября 2016, 13:59

      Жаль , всё думал , может удастся в Краснодаре на матче побывать......, теперь это будет не его команда.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 сентября 2016, 13:46

      Хороший тренер, хорошая команда Краснодар, немного печально.

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 сентября 2016, 06:21

      Хороший тренер! Жаль! Но похоже команде действительно необходима перезагрузка.

      -1
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 14 сентября 2016, 02:02

      Прекрасный тренер прекрасного клуба! И у него, и у клуба всё будет в порядке)

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 сентября 2016, 02:02

      Жаль, хороший тренер, спасибо за работу и надеюсь ещё увидеть Кононова в клубах РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 14 сентября 2016, 01:11

      Ну вот...Нашли время.

      1
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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

      -8
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