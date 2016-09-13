Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор: «Краснодара»: «Можно сказать, причина ухода Кононова – результаты команды»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг назвал причины ухода в отставку главного тренера Олега Кононова.

    «Кононов подал в отставку сам. У нас были и есть хорошие отношения. Мы продолжаем общаться, никаких проблем нет. Такова тренерская доля.

    Это первое заявление об уходе, раньше ничего такого не было. У нас состоялся хороший разговор, в результате решили расстаться. Можно сказать, что причиной стали результаты команды, но в целом это комплексное решение.

    Кононов уходит один, тренерский штаб остается. Было ли все это сюрпризом? Сюрприз – это покер Аршавина «Ливерпулю», хотя и там это результат большой работы. Мы в таком мире живем, что всегда надо быть готовым к переменам», – сказал Хашиг.

    Напомним, исполняющим обязанности главного тренера краснодарцев назначен Игорь Шалимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 14 сентября 2016, 08:37

      Зачем? До чемпионства пока далеко, зона ЛЕ скорее всего и так будет, если конечно совсем не провалятся...смысл отставки? Если еще и готовой замены нет, то вообще не понятно, на носу ЛЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:52

      Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/0aOFon

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 14 сентября 2016, 00:28

      Странно. Перед самой ЛЕ. Может тут не всё чисто.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 14 сентября 2016, 00:21

      MYOGrkggw

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 22:41

      Результаты? Это если бы они в зоне вылета были тогда понятное дело. А так не понятно. Вот в Рубине отсутсутствие результатов и никто не увольняет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > Фан666 13 сентября 2016, 22:59

      они в этом сезоне на чемпионство рассчитывали ,а с такой игрой не выше 5-7 заберутся...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > life85 13 сентября 2016, 23:58

      Ну так для Краснодара это нормально. На чемпионство тут все рассчитывают до свистка то

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11