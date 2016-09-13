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    Мутко: «Нужно готовить документы для передачи стадиона правлению «Зенита»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет возведен в срок.

    «Строительство будет закончено в срок, так что надо уже думать об эскплуатационных вопросах. Готовить документы для передачи стадиона правлению клуба «Зенит».

    А если не будет достигнута договоренность, то создавать собственную спонсирующую организацию. В первую очередь, надо сейчас думать об этом», – сказал Мутко.

    Планируется, что арена будет достроена до конца этого года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2016 22:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 18:37

      Вы с документами передайте деньги на содержание,
      Чтоб у культурных петербуржцев осталось время на созерцание.
      Им ведь важно наблюдение, процесс.
      А не забивающий им Промес.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 14 сентября 2016, 12:00

      "Создавать собственную спонсирующую организацию" - кого теперь спонсировать будем?

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 сентября 2016, 10:40

      Давайте уже)

      0
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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 00:08

      Так этот срок уже много лет назад прошёл!

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 13 сентября 2016, 23:19

      Пид....сы !!!! Ты документы изначально подними! Куда деньги уходили? Путин бля куда смотрит!!!

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 сентября 2016, 23:14

      Сначала достройте, потом о документах думайте. А то с 2007-го года строите, никак завершить не можете...

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > lra 14 сентября 2016, 22:39

      Не совсем тебя понял. Если сарказм, то не одобряю

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      Рейтинг: +889

      Krics 13 сентября 2016, 22:48

      В коробках из под ксерокса.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 13 сентября 2016, 22:16

      Я бы начал готовить документы для передачи Мутко во ФСИН

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