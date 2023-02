Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» может быть задержан.

В Манчестере, где должна состоятся игра, идет сильный ливень, затопивший стадион «Этихад». Сообщается, что в ближайшее время поле осмотрит инспекция.

It's absolutely belting down at the Etihad! #cityvbmg pic.twitter.com/QntT6W61nr