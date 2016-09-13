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    Канунников: «С «Зенитом» нужно будет использовать каждый момент»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями о первой победе в чемпионате над «Уралом» (3:1), а также предположил, как будет складываться игра 7-го тура российской Премьер-Лиги против «Зенита».

    «Надо выбираться вверх таблицы. Первый шаг есть. Хочется улучшать игру еще. Если сейчас будем говорить, что «Рубин» вернулся, это неправильно. Нужно основательно подходить к каждой игре, каждый момент доводить до логического завершения. Уверен, что «Зенит» нам не даст создать столько шансов, нужно будет использовать любой момент. Видно, что они набирают ход, с каждой игрой выглядят увереннее, поэтому матч будет интересным», – сказал форвард.

    Источник: ФК «Рубин»

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    13.09.2016 18:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 сентября 2016, 13:34

      Вот с реализацией моментов-то,как раз беда.Есть надежда,чтоЖонатана прорвет.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 сентября 2016, 22:23

      только не тебе..бегаешь везде а толку нет..

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