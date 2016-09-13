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    Юношеская ЛУ. «Бавария» оказалась сильнее сверстников из «Ростова»

    Молодежный состав мюнхенской «Баварии» в рамках группового турнира Юношеской лиги УЕФА дома победила молодежный состав «Ростова» со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился защитник Марко Фридль. В составе российской команды оба гола провел нападающий Дмитрий Соловьев.

    Юношеская лига УЕФА. Групповой турнир. 1-й тур. Группа D

    «Бавария» – «Ростов» – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Шабани, 17. 1:1 – Соловьев, 11. 2:1 – Фридль, 44. 3:1 – Фридль, 77 (с пенальти). 4:1 – Црнички, 86 (с пенальти). 4:2 – Соловьев, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 18:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 сентября 2016, 19:17

      Два пеналя Ростову дали? Ничего в этой жизни не меняется))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanatSerj 13 сентября 2016, 20:39

      Всё нормально,считай 2-2

      0
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 13 сентября 2016, 19:16

      Достойно

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 18:08

      Молодняк боролся и лснова зацепиться сможет!

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 13 сентября 2016, 18:02

      Неожиданно!!!

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